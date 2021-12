Microtrio de Ivan Huol celebra 20 anos de Carnaval pipoca

Para comemorar os 20 anos de Carnaval pipoca em Salvador, o MicroTrio de Ivan Huol fará três dias de festa para o folião. A atração irá desfilar sexta-feira, 24, no circuito Osmar (Campo Grande) e no domingo, 26, e terça-feira, 28, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Com o tema "MicroTrio é GG (Geleia Geral)", a banda – que é composta por Cinho Damatta (voz e violão), Ivan Bastos (baixo e vocal), Ivan Huol (bateria e voz) e Sérgio Albuquerque (guitarra baiana) – sairá na programação do Furdunço (dia 24).

No domingo, se juntará à cantora Márcia Castro para puxar o tradicional "Bolinho de Estudante" num grande cortejo à fantasia, aberto ao público.

Já na terça, será a vez da "JAM de Asfalto" do MicroTrio de Ivan Huol. A turma convida diversos músicos de todas as áreas para uma sessão de improvisação carnavalesca onde todos tocam juntos durante o percurso.

