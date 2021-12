Metrô mantém operação padrão durante Carnaval

Quem vai curtir o Carnaval de Salvador em um dos três circuitos oficias pode utilizar o metrô. Todas as 11 estações estarão funcionando normalmente durante o Carnaval, com embarque e desembarque entre 5h e 0h. A Estação Lapa do modal dá acesso direto ao Circuito Osmar (Campo Grande).

A partir da Estação Lapa também é fácil chegar ao Circuito Dodô (Barra), utilizando uma linha gratuita de ônibus que ligará os dois pontos. Para quem prefere o carnaval de marchinhas e fanfarras do Circuito Batatinha (Pelourinho) conta com a Estação Campo da Pólvora no entorno.

A CCR Metrô que administra o equipamento sugere ao folião que para evitar filas e garantir o uso integrado do metrô com os ônibus, adquira o Cartão Integração, fazendo uma carga a partir de R$ 5,00 (valor que fica como crédito para pagamento da passagem). Quem já tem o cartão pode antecipar a recarga nas bilheterias das 11 estações em operação ou nas máquinas de autoatendimento disponíveis nas estações Lapa, Campo da Pólvora, Acesso Norte, Rodoviária e Brotas. Os cartões avulsos também podem ser comprados antecipadamente em qualquer bilheteria. A tarifa é R$ 3,60.

De acordo com a CCR, fazendo a troca de linhas na Estação Acesso Norte é possível sair da Lapa ou de Pirajá e seguir até a Rodoviária em 15 minutos. O Metrô de Salvador tem intervalo entre trens de seis minutos nos horários de pico; e de oito minutos nos demais horários. A troca de linhas não tem custo adicional, nem passagem por catracas.

Segurança

Serão realizadas ações nas estações de maior movimento, para garantir a segurança dos usuários no período festivo com uso de detectores de metal e apoio da Polícia Militar. O monitoramento das estações, trens e arredores, realizado 24 horas por mais de mil câmeras, será reforçado pela presença da CCR Metrô Bahia no Centro Integrado de Controle e Comando Regional (CICCR), unidade que centralizará as forças públicas de segurança durante o Carnaval.

