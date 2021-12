Metrô funciona com esquema especial

Neste Carnaval, a CCR Metrô Bahia, em parceria com o governo estadual, montou esquema especial de funcionamento do metrô.

Segundo o gestor de atendimento e operação, Hamilton Trindade, todas as estações da Linha 1, da Lapa a Pirajá, estarão abertas nesta quinta-feira, 4, das 5h30 à meia-noite. Desta sexta, 5, a apróxima terça, a operação será das 5h à meia-noite, e na Quarta-feira de Cinzas, das 5h às 22h.

O gestor também contou que durante a operação especial os trechos Bom Juá e Pirajá continuam gratuitos e serão distribuídos folhetos bilíngues para que os foliões mantenham-se informados sobre horários de funcionamento e regra de conduta dos usuários.

"O metrô é um meio de transporte rápido, confortável e seguro, por isso desejamos contribuir para que os foliões aproveitem bastante o Carnaval", destacou Hamilton Trindade.

Customização grátis

Em nota, a assessoria de imprensa da concessionária CCR Metrô Bahia informou que, neste Carnaval, quem passar pela estações Lapa e Pirajá pode customizar abadás gratuitamente.

Além disso, nesta quinta e sexta, das 14h às 16h, a banda Maravilha está agendada para se apresentar na Estação Lapa.

No sábado e na terça, das 14h às 15h, será a vez dos músicos mirins do projeto social Som do Quilombo, que também farão a festa na Estação Pirajá no domingo, das 14h às 15h.

