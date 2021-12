MemoriAxé recebe Sarajane nesta quinta-feira

A segunda edição da temporada do projeto MemoriAxé, comandado pela cantora Laurinha Arantes, vai receber como convidada Sarajane. O show acontece nesta quinta-feira, 22, no Public Bar (Rio Vermelho), a partir das 21 horas, com couvert de R$ 30.

Sucessos como Merengue Deboche (1986) e Vale (1987) podem ser esperados. Estão confirmados também Ademar e Banda Furta Cor, Jorge Taime e Jô Santana.

adblock ativo