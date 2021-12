Memes da folia agitam a resenha das redes sociais

A resenha do WhatsApp e de outras redes sociais bombou nos últimos dias por causa do Carnaval. Os foliões da internet pularam de alegria com vários memes engraçados.

Xuxa foi uma das vítimas da criatividade dos internautas. A Rainha dos Baixinhos virou "Xuxa de Pégasus", uma comparação ao Seiya do famoso desenho "Os Cavaleiros do Zodíaco".

Já a correria da cantora Ivete Sangalo na Marquês de Sapucaí foi comparada com a pressa dos foliões na hora que o ônibus passa do ponto.

O uso da camisinha ganhou várias montagens. Em uma delas, o preço de um preservativo é comparado ao de um leite para crianças. Melhor usar camisinha e gastar pouco do que ganhar um bebê e ver o bolso vazio...

tirem suas conclusões camisinha: de graça leite: pic.twitter.com/pn9mVYuQxk — caio augusto (@ferreguticaio) 27 de febrero de 2017

- Filho usa camisinha no Carnaval - Ok mãe... pic.twitter.com/eG9mQyu7bC — M1tei (@M1teiOficial) February 28, 2017

