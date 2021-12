Melodias dos carnavais de outrora contagiam foliões

Revivendo os carnavais do passado, mas com os pés no presente, blocos, grupos e bandas trouxeram para as ruas de Salvador músicas e elementos das antigas festas.

O Bloco da Saudade estreou no Carnaval 2015, no Campo Grande, no último sábado, levando cerca de 1.500 foliões, famílias com pessoas de várias idades, ao som de Jardineira (música de 1940).

Em seguida, a banda formada por 120 músicos, atacou de Allá-lá-ô (de 1941) e Aurora (feita em 1940). Jorge Henrique, de 9 anos, cantava e dançava entusiasmado, mas disse que aprendeu as músicas ali mesmo.

A funcionária pública Valdete Alcântara, de 67 anos, que há 25 desfila no bloco, diz que é assim mesmo, mas que ao longo do desfile a banda também toca músicas de axé e de pagode.

Furdunço

As marchinhas também dominaram a passagem do minitrio do Bailinho de Quinta, no Furdunço, na última sexta-feira, relembrando as canções que animavam os foliões durante as décadas passadas.

Espaço para entidades que relembram os carnavais mais antigos, o Furdunço também foi palco no mesmo dia para o Paroano Sai Milhó, que completa 51 anos de folia, com 18 integrantes, que nos últimos tempos se apresentam mais em bairros como o Rio Vermelho.

Repertório

Nas ruas, os integrantes acrescentam ao repertório tradicional carnavalesco, formado de marchinhas, sambas e frevos, músicas do cancioneiro popular e outras executadas normalmente durante o ano.

Mais ligado aos carnavais da década de 1990, em plena era da axé music, o Movimento Musical Alavontê realizou no dia 10 de fevereiro a segunda edição da festa temática Alavontê de Mortalha, no Camarote Oceania.

Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo Casé tocaram os hits que marcaram a história dos 30 anos da axé music que fizeram parte da carreira dos músicos, apresentados com novos arranjos.

Manno Goes explica que o público inicial do Alavontê era de adultos de 30 anos, que tinham saudade daqueles carnavais. Mas, um público mais novo, de adolescentes, foi chegando aos poucos e se incorporou às apresentações, cantando com o maior entusiamo os antigos hits, explicou.

