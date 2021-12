MC Beijinho vai puxar trio sem corda no Carnaval

Após ter alcançado um grande sucesso com o hit "Me libera nega", o cantor Ítalo Gonçalves da Conceição, de 19 anos, conhecido como MC Beijinho, vai comandar um trio no Carnaval de Salvador 2017.

Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 16, o prefeito ACM Neto informou que Ítalo irá puxar um trio pipoca no sábado, 25, no circuito Osmar (Campo Grande).

Além da apresentação no trio sem cordas, MC Beijinho também irá participar da tradicional "Pipoca da Rainha", comandada por Daniela Mercury que acontece na sexta-feira, 24, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Ítalo precisou de liberação judicial para se apresentar na folia.

