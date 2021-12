Marília Mendonça sai fantasiada na pipoca do Carnaval neste domingo

A cantora sertaneja Marília Mendonça resolveu se fantasiar para curtir a pipoca do Carnaval de Salvador neste domingo, 11. Ivete Sangalo fez a mesma coisa no ano passado, quando saiu na pipoca com os amigos e familiares fantasiada de palhaço.

gente, é oficial... EU CURTI O CARNAVAL DE SALVADOR! Q emoção 😍 — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 11 de fevereiro de 2018

Marília revelou o ocorrido através de publicações em seu Twitter. Ela se mostrou emocionada por poder curtir a pipoca do carnaval sem precisar de seguranças.

pegamos o primeiro percurso sem segurança, só eu e meus amigos e Deus e foi FODA! — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 11 de fevereiro de 2018

Além disso a cantora relevou que a fantasia usada por ela foi sucesso entre os foliões. Com diversos pedidos para fotos, sem as pessoas saberem que era ela por baixo da máscara.

primeiro a parte da subida, a negociação da cerveja, galera comentando sobre a fantasia... gente pedindo pra tirar foto por causa da fantasia... q vibe! — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 11 de fevereiro de 2018

Nossa "rainha da sofrência" não revelou qual circuito saiu, mas que sentiu muita dor no final do percurso e que se sentiu realizada.

sem palavras pra quando cheguei, as pernas doíam mas o coração tava satisfeito! — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 11 de fevereiro de 2018

adblock ativo