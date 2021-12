Marido de Ivete publica foto das gêmeas Helena e Marina

O marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady, publicou em seu perfil nas redes sociais, na tarde deste sábado, 10, a primeira imagem das gêmeas Helena e Marina, fruto do relacionamento com a cantora.

As filhas de Veveta, como é carinhosamente chamda pelos fãs, nasceram nesta madrugada no Hospital Aliança, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Daniel celebrou a chegada das filhas e agradeceu a cantora pelo 'presente' dado, em pleno Carnaval. "Energia feminina tamanho gigante!! Só posso dizer obrigado @ivetesangalo", escreveu.

Segundo o boletim médico, as meninas nasceram com 3 kg cada, de parto cesárea. Mãe e filhas passam bem e devem receber alta em três dias.

Alguns famosos como Gilberto Gil, Glória Pires, Luciano Huck e Lulu Santos tiraram um 'tempinho' na manhã de sábado, 10, para celebrar a chegada de Marina e Helena, as gêmeas de Ivete Sangalo.

No Instagram, Gil publicou uma imagem ao lado da cantora grávida e desejou boas-vindas às pequenas. Luciano Huck, por sua vez, também vibrou com o nascimento das gêmeas e desejou muita saúde às três. Já Glória Pires, pelo Twitter, declarou votos de felicidade e mais alegria para família.

Confira algumas homenagens abaixo:

Mama! 💜❤️💜 📸 @ivetesangalo Uma publicação compartilhada por CantaLulu (@lulusantosoficial) em 10 de Fev, 2018 às 3:21 PST

Ivete, que Helena e Marina venham com muita saúde e que tragam ainda mais alegria e luz pra família! @ivetesangalo — Gloria Pires (@gloriapires) 10 de fevereiro de 2018

Gente que hino as gêmeas nascerem no carnaval... quando eu penso que não tem pra onde ser mais rainha, vem o destino e faz isso @ivetesangalo 😍 — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 10 de fevereiro de 2018

