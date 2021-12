Mari Antunes abraça a luta contra a aids

Depois de cantar com Claudia Leitte e Katê direto do "glass" do Band Folia, em Ondina, a cantora do Babado Novo, Mari Antunes, tornou-se oficialmente a embaixadora de boa vontade do Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/Aids (Unaids).

A cantora recebeu o título das mãos da diretora da Unaids Brasil, Georgiana Braga. A artista baiana agora se junta a um time integrado por algumas personalidades brasileiras, como o ator Mateus Solano e o jogador de futebol David Luiz.

A mais nova integrante do programa tem a missão de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e, assim, reduzir o número de infecção por HIV bem como a discriminação contra os portadores e as mortes relacionadas à aids.

"Fico extremamente lisonjeada e feliz em, de alguma forma, poder contribuir com a causa e, na minha função como cantora, artista, poder alertar as pessoas. Prometo usar minhas redes sociais, os palcos da vida em busca desse resultado. Estou empenhada", disse Mari.

Responsabilidade

De acordo com a diretora da Unaids Brasil, Georgiana Braga, a cantora foi escolhida devido ao seu apelo entre os jovens. "O público dela é o target (alvo) da nossa campanha. Essa é uma responsabilidade muito grande. A taxa de infecção entre essa parcela da população vem aumentando em níveis alarmantes", dia a diretora.

Ainda de acordo com Georgiana Braga, "os jovens não fazem testes, a maioria não usa preservativo e não ouve a mensagem".

A meta

"É possível hoje chegarmos a zero infecção por HIV. Com a realização de testes rápidos, podemos evitar novas contaminações e dar logo início ao tratamento. Já vencemos muitas barreiras, mas ainda é possível mais", disse o subsecretário de saúde do estado, Roberto Badaró, presente à cerimônia de entrega do título (Unaids).

