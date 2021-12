Margareth comemora 30 anos de carreira na avenida

Há 30 anos, a voz inconfundível da cantora Margareth Menezes ecoou, pela primeira vez, na frequência de emissoras de rádio da Bahia. Nesta sexta-feira, 24, a artista sobe novamente ao trio elétrico para comprovar que talento nunca faltou a uma das primeiras estrelas do movimento axé-music.

O ano de 2017 é de muitas comemorações para a cantora baiana Margareth Menezes: ele marca não apenas a celebração de 30 anos de carreira da artista, mas também os 30 anos da canção Faraó – Divindade do Egito, música composta por Luciano Gomes que a levou ao estrelato em 1987. Por causa disso, ela pretende oferecer aos amigos, familiares e foliões uma grande comemoração no circuito Dodô (Barra-Ondina), onde desfila amanhã, às 15h.

Maga Maga

Do alto do tradicional trio Afro Pop, Maga vai soprar as velinhas de um grande bolo e dar início aos festejos com músicas como Elegibô, Madagascar Olodum, Dandalunda, Toté de Maianga, Alegria da Cidade e Oya por Nós, dentre outras canções da música baiana que ficaram eternizadas em sua voz marcante e inconfundível.

Antes disso, a cantora vai à avenida para uma aparição que promete ser memorável: ela sobe, hoje, no trio elétrico do bloco afro Olodum para dividir os microfones com os vocalistas do grupo. A apresentação vai comemorar os 30 anos de Faraó, desta vez, no circuito Osmar (Campo Grande). Após a participação no Olodum, Margareth assume nova faceta e apresenta-se no palco do Camarote da Caixa, localizado na Barra, como atração principal.

Os foliões da capital baiana não serão os únicos a prestigiar o suingue de Maga durante o Carnaval. Na programação para os dias de folia, ela também vai fazer shows em São Francisco do Conde (BA), no próximo dia 26, e em Natal (RN), no dia 27.

Os festejos da artista não se encerram após o Carnaval. No dia 13 de maio, a baiana será homenageada no Brazilian International Press Award, com o troféu Lifetime Achievement Award, em Fort Lauderdale (Flórida), promovida pela Focus Brasil Foundation e Globo Internacional.

A disposição para um Carnaval intenso vem de um verão repleto de ensaios no Mercado Iaô, projeto criado pela cantora e realizado na antiga Fábrica de Linhos Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Ribeira, em Salvador.

Nas nove edições, ela recebeu grandes artistas da música baiana, como Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Brown, Daniela Mercury, Baiana System, Chico César, Elba Ramalho, Larissa Luz, Moraes Moreira, David Moraes, Ganhadeiras de Itapuã, Márcia Short, Carla Visi e Lazzo.

A iniciativa, que teve lotação esgotada na maioria das edições, reúne música, artesanato, gastronomia e manifestações culturais, é uma das ações do projeto social Fábrica Cultural, dirigido pela cantora.

Na cola do artista

Bloco: OLODUM (PARTICIPAÇÃO)

Data: Sexta, 24

Circuito: Osmar (Campo Grande)

PERFIL DO BLOCO

O bloco foi fundado em 25 de abril de 1979, durante o Carnaval, como opção de lazer aos moradores do Maciel, no Pelourinho.

É oriundo da organização de mesmo nome.

PROGRAMAÇÃO

Sexta, 24 - Olodum, com participação especial de Margareth Menezes

Bloco: AFRO POP

Data: Sábado, 15H

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DA APRESENTAÇÃO

O trio elétrico Afro Pop é puxado, tradicionalmente, pela cantora Margareth Menezes. As apresentações são voltadas para o folião pipoca.

PROGRAMAÇÃO

Sábado Margareth Menezes

