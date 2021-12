Márcio Victor terá três dias de pipoca no Carnaval e vai se "fantasiar de Ivete"

O cantor Márcio Victor vai comandar três dias de folia de “Pipoca do Psi” durante o Carnaval deste ano. O primeiro dia de desfile dele sem cordas será na sexta-feira, 9, quando o artista pretende homenagear Ivete Sangalo.

Como a baiana não vai participar da festa, por causa da gravidez, Márcio irá se "fantasiar de Veveta", levando a artista para o circuito Dodô (Barra/Ondina). A informação foi confirmada à equipe do Portal A TARDE pela assessoria do artista.

Além da sexta, o Psirico leva a folia pipoca no sábado, 10, também para circuito Dodô e na terça, 13, para a avenida (Circuito Osmar). Esse será o primeiro ano que o arrastão da banda irá desfilar no centro.

Aposta para o Carnaval

A música de trabalho da banda Psirico para aposta no carnaval é o hit “Elas Gostam”, mais conhecida como “Popa da Bunda”. A canção é fruto de uma parceria entre Márcio e a banda ÀttooxxÁ.

O single já ganhou duas versões de coreografia no portal da Fit Dance e um videoclipe oficial com a participação do grupo de dança. Os meninos do ÀttooxxÁ também fizeram parte das gravações do clipe.

Mari Sonciarê*

*Sob a supervisão do editor Juracy dos Anjos

