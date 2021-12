Márcio Victor tem quadro de apendicite e cancela agenda

O cantor Márcio Victor, do Psirico, foi diagnosticado com um quadro de apendicite na manhã de sábado, 14, e passará por cirurgia no Hospital Aliança, em Salvador.

Por conta do problema de saúde, o cantor foi obrigado a cancelar sua agenda no Carnaval. Ele faria uma apresentação no sábado no camarote Cerveja & Cia.

Para este domingo, 15, estava marcado o desfile do Psirico pelo bloco Inter, no Circuito Osmar (Campo Grande), e um show no camarote do Nana. Ainda não há informações se estes compromissos também foram cancelados, e a produção ainda avalia o que será feito.

Ainda na programação de Carnaval do Psirico estava o bloco As Muquiranas, na segunda-feira, 16. Na terça, o grupo voltaria ao bloco Inter e também estaria no camarote Harém.

