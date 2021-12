Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, mandou avisar: as mulheres estão no comando e no poder. Com cerca de 235 mil visualizações no YouTube, o webclipe do novo sucesso da banda tem a mistura necessária para concorrer ao prêmio de música do Carnaval. Desde 2000, quando o grupo foi criado, a união de letras dançantes, coreografias prontas e mensagens de empoderamento feminino tem sido a principal marca do Psi.

“Tem gente que almeja estereótipos de beleza na sociedade, eu não anseio isso. Ouvir relatos das minhas fãs sobre o crescimento da autoestima delas após as minhas músicas é maravilhoso. Claro que o prêmio do Carnaval é muito importante. Adoro colecionar troféu lá em casa, mas esse prêmio de nossa música levantar o amor-próprio da mulherada é muito bom”, pontua o vocalista.

De "Mulher brasileira (Toda boa)" à atual "Mulheres no poder", o Psirico mantém a proposta de ser porta-voz das mulheres, mas sempre trazendo a mensagem de forma alegre em suas canções: “Minhas fãs chegam em minhas redes sociais e falam o quanto elas sofrem com o abuso dentro de casa, casos de violência contra a mulher, e eu sinto a necessidade de ajudá-las a denunciar, mas de uma forma alegre, de uma forma que o povo entenda que é preciso respeitar, ou entra a Lei Maria da Penha. Precisamos fazer as pessoas entenderem que a culpa não é da vítima”.

Márcio Victor levará para a avenida o poder das mulheres

E é seguindo essa linha que o Psirico vai desfilar no Carnaval. Além do tradicional bloco As Muquiranas, a banda vai abordar temas relacionados à cultura afro. “Na sexta-feira (24), a gente homenageia Iemanjá, que, para nós, é uma rainha. No domingo (26), vamos falar de Maria da Penha e de outras mulheres poderosas. Terça (28), a gente traz a temática da beleza negra, da deusa do ébano. Queremos debater a beleza das mulheres negras. Vai haver personalidades negras no trio, fazendo essa campanha para que a gente espalhe essa consciência no Carnaval. É desse jeito que a gente brinca o Carnaval: de forma racional, mas sem deixar de jogar confete na cara dos outros e de se divertir”, conta Márcio Victor.

Convidados para o Carnaval do Psi não faltam, apesar de ainda não haver dias confirmados. “Caetano (Veloso) falou que vai participar, como ele sempre gosta de ver a pipoca do Psi, que é especial. O meu pessoal de Angola tá confirmado, fora os parceiros de última hora que chegam para cantar comigo, como o Ferrugem e o Coringa, que estão confirmados. O meu Carnaval é do povo, eu quero chamar os artistas daqui para cantar”.

Após o Carnaval, férias não estão nos planos da banda. “Já na quinta-feira (2), temos o show da turnê nova em Porto Seguro. Seguiremos com a turnê do DVD e vamos lançá-lo nas principais capitais. A gente não quer saber de férias este ano, não, vai ser ‘pau na moleira’”, disse, rindo.

>> Na cola do artista

Bloco: Pipoca do Psi (SEM CORDAS)

Data: 24, sexta-feira

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DA APRESENTAÇÃO

A banda vai puxar, mais uma vez, um trio sem cordas do Farol da Barra até Ondina. A apresentação é dedicada ao folião pipoca.

*****

Bloco: Inter

Data: 26, domingo

Circuito: Osmar (Campo Grande)

PERFIL DO BLOCO

Primeiro da fila no circuito Osmar (Campo Grande), o Inter é o bloco mais antigo da folia. Antes Internacionais, a agremiação foi criada em 1962, no bairro do Santo Antônio, em Salvador.

*****

Bloco: As Muquiranas

Data: 27, segunda-feira

Circuito: Osmar (Campo Grande)

PERFIL DO BLOCO

As Muquiranas é o bloco de travestidos mais tradicional de Salvador. Criado em 1965, é formado apenas por homens e destaca-se pela variedade de fantasias lançadas a cada ano para o desfile.

*****

>> Psirico é sétima atração da série

A banda Psirico, que iniciou as atividades em 2000, é o assunto da sétima matéria da série que A TARDE publica, todos os dias, até o domingo de Carnaval.

