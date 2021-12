Márcio Victor é operado e será avaliado no desfile do Inter

O cantor Márcio Victor passou por uma videolaparoscopia para retirar o apêndice, na noite deste sábado, 14, em Salvador. Após se sentir mal, o vocalista da banda Psirico foi internado as pressas no Hospital Aliança e diagnosticado com apendicite. Segundo a assessoria, o cantor teve alta e seguiu para o desfile do bloco Inter com Léo Santana.

O procedimento em Marcio Victor foi realizado com sucesso e o cantor foi liberado na manhã deste domingo. Durante sua participação no desfile do Inter ele será avaliado por um médico para saber se poderá cumprir os demais compromissos da agenda durante o Carnaval.

adblock ativo