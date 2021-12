Márcio Victor divulga fantasia que irá homenagear Ivete Sangalo; veja

Decidido a sair vestido de Ivete Sangalo no Carvanal de Salvador 2018, o cantor Márcio Victor já divulgou como será o figurino. Ele irá "levar a artista" para a folia na sexta-feira, 9, durante o arrastão do Psi no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Na ocasião, Márcio estará trajando um cropped e uma saia com estampas florais, viseira, peruca e até mesmo uma barriga de grávida feita com material de espuma. O croqui do figurino é assinado pelo figurinista Cid Brito.

Vale lembrar que no Carnaval deste ano Márcio e a turma do Psirico irão comandar três dias de pipoca. Depois da sexta, a próxima passagem do artista sem cordas será no sábado, 10, também no circuito Dodô, e na terça, 13, no circuito Osmar (Campo Grande). Esse será o primeiro ano que o arrastão da banda desfilará no Centro.

Croqui do figurino de Márcio em homenagem à Ivete (Foto: Divulgação)

