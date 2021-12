Márcia Short fala dos momentos que viveu no Carnaval

A trajetória de Márcia Short no axé se confunde com a história da Bandamel, uma das precursoras do gênero. Com voz forte e marcante, a cantora brilhou nos anos 90. Durante conversa com o Papo Axé, a cantora falou sobre alguns momentos do Carnaval.



Alguma história de carnaval te faz rir?



Em um Carnaval dos anos 90, quando estava na Bandamel, teve um episódio engraçado. A gente estava acabando de chegar na Avenida Sete, quando eu e Alobêned, minha parceira na época, reparamos que tinha uma barraca com uma toalha que tinha a mesma estampa da roupa que a gente estava vestida. O jeito foi correr e vestir uma roupa reserva que tinha no figurino.



Mas nunca rolou nada mais pitoresco?



Uma coisa inusitada que acontecia muito é que eu levava muito choque. Naquela época, a estrutura dos trios não era como hoje, muito mais moderna. O aterramento não era muito adequado. Já levei choque na boca com o microfone, às vezes no pedestal. Mas, claro, eram cargas leves. Até hoje acontece de vez em quando. Essa é uma situação que aconteceu bastante.

