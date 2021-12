Maquiagem de Carnaval: aposte nas tendências sem pesar no bolso

Nenhuma época do ano é tão favorável para ousar e lançar tendências quanto o Carnaval. Basta olhar as roupas, sapatos, adereços, e claro, maquiagens. Para 2019, o glitter e as pedrarias, itens indispensáveis para muitas mulheres, se tornaram grandes apostas para arrasar no look carnavalesco. Mas afinal, o que não pode faltar na make para a folia? Pensando nisso, o Portal A TARDE convidou as maquiadoras Taize Caliandra e Dâmaris Di Barmont para dar dicas sobre como cair na folia gastando pouco e sem deixar a beleza de lado.

Para começar, as profissionais confirmam o que poucos dias de Fuzuê, Furdunço, Pipoco e outras festinhas de pré-carnaval já mostraram: as paletas neon, o glitter e as pedrarias adesivas dominam os circuitos. “Uma novidade são também os cílios postiços coloridos. Outra opção em alta são as torres de glitter com várias cores diferentes e que permitem bastante combinações”, destaca Taize.

Pedras e muito brilho são tendências para o Carnaval

Também não podemos deixar de destacar uma tendência que voltou com força total para as avenidas, o uso das fantasias. Especialista em make artística e bastante solicitada no Carnaval, Dâmaris comemora a criatividade do folião e diz que esse tipo de maquiagem também já caiu nas graças dos homens.

“As mulheres preferem makes com muito efeito iluminado e artísticas de gatinha, unicórnio, sereia. Mas eu também recebo pedidos masculinos para fantasias de festas de bairro e muquiranas. Os foliões, principalmente da pipoca, estão inovando suas produções, cada um com sua própria identidade”, afirma.

Maquiagens temáticas seguem a onda das fantasias

De cara com a folia

Mas afinal, o que não pode faltar na make de Carnaval? Para a estudante de odontologia, blogueira e amante de maquiagem, Tamires Machado (@tamileal), muito brilho. “Pretendo sair na avenida só 3 dias, mas em todos que eu for, vou apostar no make. Sempre gostei de maquiagem. E carnaval nem se fala. É a época que brincamos, todo mundo se une, gosto da energia”, explica.

Porém se você é uma daquelas pessoas que também quer brilhar no carnaval, mas está com o orçamento apertado, não precisa ficar desanimada. Segundo Taize e Dâmariris dá para economizar usando a velha receita de “bater perna”. Para tanto, a Avenida 7 foi eleita pelas duas maquiadoras como o paraíso de quem procura maquiagem a preço baixo.

“Comprei muita coisa na Avenida 7, como adesivos com pedrarias, cílios e cola para cílios. Se a pessoa tiver tempo e paciência para bater perna, consegue montar uma make de carnaval completa por um precinho bacana”, afirma Taize.

A estudante de odontologia Tamires Leal promete caprichar nos dias em que for para o Carnaval

Outra dica para quem quer economizar no look é investir na customização e assistir tutoriais na internet. “Sou daquelas que prefere customizar tudo, assim fica ainda mais em conta e com aquele toque especial. Para a make, há muitos tutorias no YouTube e Instagram que podemos usar como referência”, pontua Damâris.

A técnica de assistir vídeos já foi aprovada pela digital influencer, Juliana Vieira (@juvieirablog). Dona de um canal no YouTube, ela conta que recorreu a internet para poder arrasar na folia do ano passado, através de uma maquiagem artística de "oncinha".

"Ano passado apostei numa fantasia de onça, inclusive fiz tutorial para meu canal no Youtube. Esse ano quero usar mais glitter. Já as pedras, é preciso ter bastante cuidado, para não ficar com marcas de sol" explica.

A blogueira Juliana Vieira apostou na maquiagem artística para desfilar de oncinha no Carnaval

Por fim, a regra da make de carnaval é não ter regra e ousar de acordo com a criatividade. "Coloque cor, coloque glitter, pedras, e tudo mais que tiver direito para arrasar no carnaval”, finaliza Taize.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

