Malê Debalê anuncia o rei e a rainha do Carnaval 2018

O Malê Debalê anunciou o Rei e a Rainha que vão comandar o desfile do bloco no Carnaval de Salvador 2018. Após uma disputa entre 17 candidatos (8 mulheres e 9 homens), os escolhidos para reinar na folia foram Lucas Pissay, de 23 anos, morador do bairro de Sussuarana, e Viviane Lopes, 27, residente de Itapuã, que concorreu ao título pela quarta vez.

Os "Negros Malê", como são conhecidos o rei e a rainha, receberam como prêmio a quantia de R$ 2.500 e duas fantasias do bloco. Já as princesas Caroline Almeida, 19, e Cecília Cadile, 28, e os príncipes Yure Meneses, 26, e Emerson Ataíde, 33, foram premiados com R$ 1.000 e uma fantasia (segundo lugar masculino e feminino) e R$ 500 e uma fantasia (terceiro lugar masculino e feminino).

O 39º Concurso Negra e Negro Malê aconteceu no último sábado, 29, e o resultado só foi divulgado na noite desta segunda, 29.

Viviane Lopes e Lucas Pissay (Foto: Ricardo Figueredo | Divulgação)

