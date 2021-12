Mais de 95 pessoas são presas em flagrante na festa

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, após reunião dos órgãos envolvidos nas ações deste Carnaval, que houve queda de 16% nas tentativas de homicídio, 15,7% nas lesões corporais e 16,8% menos roubos. E que 97 pessoas foram presas em flagrante.

O número de presos por tráfico de drogas, no entanto, teve aumento de 57,3%, com relação ao mesmo período do ano passado, assim como os homicídios: dois este ano e um em 2015.

Os dados foram divulgados após a reunião, na manhã desta terça-feira, 9, no Quartel do Comando Geral da PM (largo dos Aflitos).

Participaram o secretário Maurício Teles Barbosa e os chefes das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, além de representantes da Defesa Civil estadual e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA).

