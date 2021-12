Mais de 9 mil turistas chegam de navio para o Carnaval de Salvador

A temporada de cruzeiros na Bahia prossegue durante o Carnaval de Salvador. Na manhã desta segunda-feira, 4, um navio atracou no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador com 3952 passageiros que vieram aproveitar a folia. Além do MSC Fantasia, chega à capital também nesta segunda o MSC Seaview, com mais 5210 visitantes.

Os turistas foram recebidos com música, oficina de amarração de turbantes e receptivo de baianas. “É muito importante receber esses turistas aqui nesta segunda-feira de Carnaval. Temos uma ação muito bacana de receptivo para eles já chegarem se ambientando com o clima da Bahia, com esse axé, recebendo esse carinho do povo baiano. E eles já podem pegar o abadá aqui no próprio Porto e seguir para avenida”, declarou o secretário de Turismo do Estado, Fausto Franco.

O superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, disse que o receptivo é uma das principais ações, no sentido de acolher e mostrar ao turista a hospitalidade do baiano. "Estamos concentrados no esforço de apresentar a quem chega à Bahia toda a diversidade que o estado oferece em opçoes turísticas. E o carnaval é, entre os grandes eventos, uma das melhores ocasiões para isso".

O receptivo conta com 220 profissionais. Além de Salvador, o projeto Guias e Monitores também está em Porto Seguro, Ilhéus e Praia do Forte, com o objetivo de oferecer a turistas e baianos informações turísticas precisas e com qualidade. Os atendimentos são realizados em português e outros 10 idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, grego, japonês, holandês, mandarim e russo.

Um dos destaques do projeto é a presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A operação começou na quinta-feira, 28, e segue até a meia-noite da terça-feira, 6. Na capital, há guias e monitores no aeroporto, estação rodoviária, porto, terminal náutico e ferry-boat, nos três circuitos do Carnaval (Dodô, Osmar e Batatinha), além de pontos turísticos e hotéis.

