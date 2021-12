Mais de 70 atrações agitam o Nordeste de Amaralina durante o Carnaval

O Carnaval no circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina) começou nesta quarta-feira, 7, e segue até a próxima terça-feira, 13, com 72 atrações para todas as idades. Na abertura oficial, o circuito recebe 11 atrações, entre elas Bloco Fantasia, As Direitinhas, Bloco R9, Baile Black, As Dondoletes, Samba Mainha e Meninos da Vila.

Já nesta sexta-feira, 9, dez blocos desfilam por lá, a partir das 10h: Os Toalhinhas, Os Toalhas, Tudo e Luxúria, As Merendas, Bloco Nossa Gente, Arrastão Os Esponjas, Bloco Q.G.O, Fura Olho, Bloco Miame e Bloco Afoxé Bomboxê.

Homenagem

O nome do circuito é em homenagem a Manoel dos Reis Machado, o Mestre Bimba. Criador da capoeira regional, ele teve o seu primeiro contato com a modalidade ainda criança, quando iniciou a carreira na Estrada das Boiadas, atual bairro da Liberdade. Foi um dos capoeiristas mais conceituados em sua época e um lutador temido por conta da sua capacidade. Mestre

