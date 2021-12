Mais de 500 armas brancas já foram apreendidas durante o Carnaval

Com as fiscalizações ocorridas durante o circuito da Barra, a Guarda Civil Municipal (GCM) retirou 582 objetivos com potencial de arma branca durante o carnaval. Foram contabilizados 133 atendimentos, nesta sexta-feira, 1, que envolvem patrulhamento preventivo e situações de apoio ao cidadão, contra 65 registros no ano passado, representando um aumento de 104,6%.

Dentro os objetos apreendidos, estão: espetinhos, facas, garrafas de vidro, martelos, chave de fenda e tesoura. Nas ações preventivas realizadas pela Guarda, já foram distribuídos 12.057 materiais com dicas de segurança, 1.081 crianças identificadas e quatro documentos recuperados.

“Essas ações são reflexo do aumento das atividades em apoio aos órgãos públicos e no patrulhamento preventivo realizado ao longo dos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha”, ressaltou o inspetor-geral da GCM, Alysson Carvalho. A Guarda Civil contabilizou ainda, no período, cinco ocorrências, o que representou uma a mais que o ano passado, quando foram registradas quatro.

