Mais de 300 armas brancas são apreendidas no Carnaval

Mais de 300 armas brancas (objetos perfurocortantes) foram apreendidas durante abordagem policial nos portais de acesso e no interior dos circuitos do Carnaval desde quinta-feira, 4. De acordo com o Comando Geral da Polícia Militar, 314 objetos.

Dentre os objetos retidos havia facas de vários tamanhos, canivetes, garfos, tesouras, estiletes, lâminas, martelos, chave de fenda, frascos de perfumes, saca-rolhas e até uma arma de brinquedo.

No período das 6h de segunda-feira, 8, às 5h59 desta terça, 9, foi registrada redução de 20% e 23%, respectivamente, nos índices de roubo e furto, em comparação com os dados referentes ao mesmo período na segunda-feira do Carnaval de 2015.

