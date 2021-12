Mais de 3 mil objetos são apreendidos no Carnaval

Durante os primeiros dias do Carnaval de Salvador, foram apreendidos 3.124 objetos com potencial de arma branca. O balanço foi divulgado pelo secretário municipal de Saúde, José Antônio Rodrigues, durante coletiva da Prefeitura de Salvador neste domingo, 7.

O número de apreensão superou em 17,44% o do mesmo período de 2015. Para Rodrigues, o recolhimento desses objetos dos circuitos refletiu na diminuição de atendimentos cirúrgicos. Neste ano, no mesmo período, foram 160, contra 170, em 2015.

Caiu também os atendimentos clínicos relacionados ao álcool: a queda no sábado, 6, foi de 7% em relação a 2015. O principal fator seria a diminuição de bebidas quentes, fabricadas de forma caseira. Apenas da bebida artesanal conhecida como 'Príncipe Maluco' foram apreendidos 163 litros.

Trânsito

Também estavam presentes na coletiva o secretário de Mobilidade e Urbanismo, Fabio Mota, e o Superintendente da Transalvador, Fabrizio Muller. Eles falaram sobre as apreensões de veículos e o grande número de pessoas que estão utilizando os transportes públicos.

Foram 337 veículos abordados e 217 veículos removidos ao pátio da Transalvador desde o início da folia. Destes, 80 carros foram recolhidos por estacionar em locais proibidos. Os motoristas poderão retirar o carro entre 8h e 22h. Além disso, 44 carteiras foram recolhidas por ingestão de álcool.

Dentre as vias mais próximas aos circuitos, a avenida Centenário ainda apresenta congestionamento e o fluxo no Vale do Canela está mais lento do que em 2015, enquanto a Garibaldi está mais fluída em relação ao mesmo período.

Os menores pontos de retenção são consequência da maior quantidade de pessoas circulando sem estar de carro. O uso dos ônibus expressos aumentou: em 2015, foram 7.800, e neste ano, 20.000. O número de coletivos 24h também cresceram: de 600 para 1.000.

O plano inclinado da Liberdade, que na festa do Ilê do ano passado transportou 7 mil pessoas, recebeu 15 mil no sábado, 6.

