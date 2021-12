Mais de 11 mil bebidas são apreendidas no Carnaval

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) divulgou nesta segunda-feira, 4, o balanço do quarto dia de carnaval, realizado no último domingo, 3. De acordo com a Sedur, somente em uma operação realizada, 4.316 latas de cerveja foram apreendidas em um estacionamento no Garcia. O local foi autuado por desvio de atividade, por funcionar como depósito irregular.

A Secretaria apreendeu ainda, 686 garrafas de cerveja e 240 garrafas de água de marcas diferentes dos patrocinadores da festa. A apreensão foi feita no perímetro de restrição comercial durante os dias do Carnaval.

Operação

Desde a largada para o Carnaval, já foram realizadas mais de 130 vistorias em camarotes diversos da capital. Destes, dois foram embargados.

O Rotas e Festas foi interditado e desmontado por não apresentar as normas de segurança exigidas e o Bar e Restaurante Boulevard por atuar como camarote sem licença. Já o Maré Alta foi embargado por não apresentar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), requisito para a concessão da licença de funcionamento.

Segurança

Nesses quatro dias de festas, A Guarda Civil Municipal (GCM) retirou dos circuitos um total de 973 objetos com potencial de arma branca, representando uma queda de 15,8% em relação ao mesmo período de folia do ano anterior (1.156).

Na noite do último domingo, 3, foram apreendidos um total de 142 objetos perfurantes, cortantes e contundentes, tendo uma redução de 67,8% em comparação com o mesmo dia de 2018 (441).

Além disso, foram catalogados um total de 55 documentos perdidos, redução em cerca de 68,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (176).

Acolhimento

As unidades de acolhimento, instaladas pela Secretaria Municipal de Políticas para Infância, Mulher e Juventude (SPMJ) próximas aos circuitos do Carnaval, receberam no quarto dia da festa, aproximadamente 400 crianças.

Transporte

Neste domingo, 703.235 pessoas foram transportadas no sistema convencional de ônibus. Já nos veículos do sistema complementar, foram 56.787 pessoas. Cerca de 108.330 passageiros utilizaram o serviço da linha gratuita Lapa-Calabar, que está circulando desde as 10h de quinta-feira, 28.

Um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, o Elevador Lacerda, que está operando gratuitamente desde as 6h de quinta-feira, 28, transportou ontem 41.091 pessoas. Já no Plano Inclinado Liberdade/Calçada contabilizou 5.999 pessoas. O Expresso Carnaval transportou 10.076 passageiros nas linhas em operação.

Salvamar

A Salvamar registrou no domingo, 3, 17 ocorrências de pré-afogamentos, sendo nove na Barra e oito em Ondina. 12 pulseiras de identificação foram distribuídas à crianças nas praias do circuito Dodô. Desde quando o Carnaval começou, o salva-vidas já realizaram 49 salvamentos.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

