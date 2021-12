Mais de 100 artistas puxam trios sem cordas no Carnaval de Salvador

O Carnaval promovido pelo governo estadual em Salvador terá 203 atrações em Salvador, sendo 112 voltadas para o folião pipoca. Anitta, Baiana System, Bell Marques, Luís Caldas, Harmonia do Samba, Léo Santana e Baby do Brasil vão puxar trios sem cordas.

Neste ano, o Carnaval da capital vai homenagear os 220 anos da Revolta dos Búzios, também conhecida como Alfaiates e Conjuração Baiana.

Dentre as principais bandas que animarão o circuito Osmar, no Campo Grande estão Léo Santana, Harmonia do Samba, Aviões do Forró, e Duas Medidas.

Além dos circuitos tradicionais, também terá festa nos bairros de Amaralina, Cajazeiras e Castelo Branco, assim como a Mudança do Garcia e o Palco do Rock, montado em Piatã.

Já no circuito Dodô, na Barra, a folia ficará por conta de Anitta, Parangolé, Luiz Caldas, Jau, Pablo, Denny Denan.

A programação das atrações que irão se apresentar nos blocos sem corda no Carnaval de Salvador 2018 foi divulgada na tarde desta terça-feira, 30. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, durante coletiva realizada no Pelourinho.

Centro Histórico

O Pelourinho terá 73 atrações nos cinco dias de festa, sendo que Lazzo Matumbi vai abrir a folia na noite de sexta, 9. O Pelô também será palco de encontros, como o de Mateus Aleluia com Rita Benneditto e Ana Mametto.

O Centro Histórico também terá apresentações das bandas Afrocidade, Luedji Luna e Xênia França, além de Alexandre Leão, Moreno Veloso e Davi Moraes, e Riachão, Ana Paula Albuquerque e Paulinho Timor.

Os foliões que resolverem aproveitar os dias de festa no Centro Histórico, vão poder aproveitar os shows de Zelito Miranda, Márcio Melo, Baiana System, entre outros.

Turismo

A expectativa é que o Carnaval atraía 2,1 milhões de turistas para o estado, fomentando a circulação de cerca de R$ 2,3 bilhões. Apenas na capital, são esperados 650 mil visitantes durante a folia.

