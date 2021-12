Luiz Caldas fará apresentações em quatro dias

A mistura de pop, reggae, toques caribenhos, ijexá, frevo e samba que originou a axé music partiu das guitarras do cantor e compositor Luiz Caldas, na década de 1980. No entanto, o legado deixado por ele na música brasileira não acaba por aí. Desde o início da carreira, o artista desenvolve um trabalho plural e faz questão de levar inventividade para a folia baiana, tocando como nos velhos tempos: para o folião pipoca.

A história da axé music se confunde com a trajetória de Luiz Caldas como cantor. E não poderia ser diferente, afinal, ele é considerado o “pai” do movimento que deu forma e cara ao Carnaval de Salvador.

Com quase 40 anos de carreira, a musicalidade do artista segue vibrante e ele não para: este ano, se apresenta em quatro dos oito dias de folia.

Muito mais que criador de um ritmo tipicamente baiano, cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador, Luiz Caldas foi o responsável por levar essa mistura potente de pop reggae, toques caribenhos, ijexá, frevo e samba para todo o país.

Foi por meio do terceiro álbum, Magia (1985), que o artista chamou a atenção de empresários de grandes gravadoras para um movimento musical que estava estourando na Bahia. Assim, além de mostrar ao Brasil a inventividade do som da guitarra, ele abriu as portas do mercado fonográfico para os demais artistas baianos que trilhavam o mesmo caminho.

A canção Fricote, principal música do disco, tornou-se um marco da axé music – e um dos maiores sucessos da música popular brasileira. Após a repercussão da música, o cantor deu seguimento a outros grandes êxitos da música baiana, como Haja Amor, Odé e Adão, Tieta, dentre tantos outros.

A vasta obra está distribuída em mais de 30 discos gravados.

A discografia de Luiz Caldas passeia não apenas pelo ritmo criado por ele, mas envolve outros estilos, como pagode, forró, música romântica, hard rock, instrumental e até um álbum dedicado aos povos indígenas, com letras inteiramente em tupi. Em 2009, ele preparou um conjunto de 10 CDs, com 130 músicas, no total.

Em 2013, o cantor repetiu a fórmula e disponibilizou um álbum por mês, durante todo o ano, desta vez, para download no site oficial.

Atento às novas tendências de mercado, foram lançados 12 discos para os internautas, com quase 500 músicas inéditas. Deste então, o cantor vem lançando composições primeiro no site oficial e, em seguida, gravadas em CD.

A vitalidade de Luiz se manifesta também na agenda de shows. Neste verão, o artista promoveu ensaios em Salvador e em outras capitais, como Recife, Aracaju e Brasília, todos com casa cheia.

A cada show, além de clássicos que o consagraram como um dos mais importantes artistas da música baiana, ele mostrou canções inéditas e contou com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Baby do Brasil, Elba Ramalho, Lucas Santtana, BaianaSystem e a banda Armandinho Dodô & Osmar.

Mesmo com tantos trabalhos marcantes que ilustram o mais importante capítulo da história musical baiana, descansar não está nos planos de Luiz Caldas. O vigor musical do cantor vai incentivá-lo a encarar, este ano, uma verdadeira maratona de aparições durante a folia: no trio elétrico, ele se apresenta na quinta-feira para o folião pipoca (circuito Barra-Ondina), e terça-feira no Campo Grande.

Antes, no sábado, ele faz um show privado no Camarote da Caixa, montado no circuito Dodô (Barra-Ondina). Na segunda-feira, o artista volta aos braços do povo no Palco Skol (Farol da Barra), quando faz uma apresentação gratuita. Haja amor!

