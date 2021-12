Luiz Caldas critica Carnaval de Salvador: "está perdido"

O cantor Luiz Caldas disse, durante entrevista ao site UOL, que o Carnaval de Salvador 'está perdido' por conta da organização do evento. Com apresentação no circuito Batatinha (Pelourinho) marcada para as 21h30 da sexta-feira, 5, o show começou perto das 2h deste sábado, 6.

Luiz se queixou após esperar horas pelo trio que iria comandar. O veículo ficou preso no Campo Grande por conta de algum defeito técnico. Segundo o cantor, ele não foi avisado sobre qual problema atingiu o carro.

"O que está desorganizado não é o axé music, mas o Carnaval de Salvador", afirmou. O artista comparou a produção da folia com a de Pernambuco e Rio de Janeiro. Segundo ele, nesses locais há um controle maior sobre as adversidades. "A falta de boa produção está deixando fragilizada a nossa festa. Isso é muito perigoso porque pode acabar perdendo com a diversidade", desabafou.

O cantor disse, ainda, se preocupar com os foliões que chegaram cedo para assistir seu show e que, provavelmente, foram embora.

