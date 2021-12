Luiz Caldas anima Feijoada Cinco Estrelas

O cantor Luiz Caldas é um dos destaques da Feijoada Cinco Estrelas, que acontece domino, 8, às 14h, no Espaço Unique. A banda de samba Batifun e o cantor Guga Meyra também se apresentam na festa. A festa terá serviço all inclusive.

A camisa custa R$ 200e pode ser adquirida na sede da produtora Diva Entretenimento, localizada no Shopping Boulevard 161, no Itaigara, na loja da Diva, no piso L2 do Salvador Shopping, e nos balcões de vendas da Ticketmix e Alô Ingressos. Para mais informações: (71) 3351-0546/ WhatsApp: (71) 8136-7184.

