Livro de fotos vai eternizar o encanto dos Filhos de Gandhy

Eu estava observando a movimentação em frente à sede dos Filhos de Gandhy no domingo de Carnaval quando uma amiga me contou que o fotógrafo Christian Cravo prepara um livro sobre a entidade carnavalesca.

Minha amiga trabalha na produção. Ajuda a escolher homens negros e maduros, que se aproximam do perfil histórico do afoxé, criado em 1949 por estivadores. Aproximo-me de Cravo e ele me convida para ir à parte do casarão onde as sessões fotográficas acontecem.

Mal começa a falar do projeto e Cravo é interrompido por uma produtora, que avisa sobre a chegada do primeiro modelo do dia. Grimaldo Santos foi fotografado em 2016, como parte do projeto, e está fazendo uma nova sessão. É um personagem cada vez mais raro.

Domina os passos do ijexá e passa todo o domingo no Pelourinho, até o começo do desfile. Logo depois que ele deixa o recinto, aparece um jovem, de óculos escuros e barba estilosa, se escalando para ser fotogrado. A produtora diz que o nome dele não está na lista.

Às quatro da tarde, na hora do padê, estão todos juntos no Largo do Pelourinho. Jovens compenetrados conduzem pratos com oferendas para Exu, através do corredor aberto pelos seguranças entre a multidão. Assim como nas fotos de Cravo, é impossível não se encantar com a beleza da cerimônia.

Na Rua Chile, antes de o bloco sair, uma adolescente paraibana pede para uma amiga tirar uma foto dela entre dois “gandhys”. Olha o resultado na máquina e decide refazer o retrato.

Uma mulher de meia idade que está ao seu lado exibe sorridente o colar azul e branco no peito. Mas fica ruborizada ao ouvir que deveria dar um beijo em retribuição. Só se acalma quando fica claro que o beijo vai ser no rosto.

Sexy appeal

Essa troca de beijos por colares acontece em todo o circuito, a quilômetros de distância do bloco por homens que se utilizam do sexy appeal da fantasia e não estão necessariamente interessados no padê ou na homenagem a Gilberto Gil.

É bom imaginar que para pessoas como Grimaldo o desfile dos Filhos de Gandhy é um momento especial, mesmo que Cravo lamente a perda da tradição e esteja pretendendo documentá-la. Durante a sessão de fotos, ele percebe que o azul está ganhando espaço para o branco na roupa ano após ano. Talvez o livro fique pronto para o ano que vem.

