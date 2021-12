Lise Oliveira e Edcity agitam o "Esperando o Carnaval"

O "Esperando o Carnaval", da rádio Piatã FM, desta quinta-feira, 28, começou com a participação da jornalista Lise Oliveira, que conversava com os apresentadores quando o cantor Edcity e sua banda chegaram ao estúdio.

De cara, o pagodeiro soltou o bordão "pai aqui não vê bicho com nada", que intitula sua música atual de trabalho, uma das concorrentes ao título de música do Carnaval 2016. Lise não ficou atrás e também brincou: "Mãe aqui também não vê bicho com nada".

Ambos os convidados brincaram, conversaram e interagiram com o público da atração. O Periscope do Jornal A TARDE transmitiu tudo ao vivo.

"Esperando o Carnaval" é uma parceria entre a rádio Piatã FM, a TV Aratu e o Grupo A Tarde e tem como objetivo aproximar ainda mais os artistas dos fãs, às vésperas do Carnaval.

