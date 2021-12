Liniker e Sandra de Sá vão comandar o bloco 'Os Mascarados' no Carnaval

Esse ano o bloco "Os Mascarados" será comandando por Liniker e Sandra de Sá no Carnaval de Salvador. Como de costume, o trio irá desfilar no circuito Dodô (Barra/Ondina) na quinta-feira, 8 de fevereiro. O horário ainda não foi divulgado.

O bloco é conhecido pela irreverência e foliões fantasiados de diversos personagens, como de pirata, enfermeiros, padres, super-heróis, freiras, gladiadores, guerreiros, príncipes, princesas, bruxas, fadas, arlequins e pierrôs.

Os artistas vão cantar acompanhados da banda Mascarados. Os padrinhos do bloco ainda não foram escolhidos. No ano passado, as posições foram assumidas por Paulinho Boca de Cantor e da jornalista Rita Batista.

A coroa do reino da folia e da alegria de Os Mascarados já passou por muitas cabeças famosas, entre elas, Astrid Fontenelle, Luís Miranda, José Simão, Preta Gil, Luana Piovani, Marisa Orth, Fernando Guerreiro, Licia Fabio, Zebrinha, Maurício Magalhães, Adriane Galisteu, Fabio Lago, Isabel Filardis, Paulo Borges, Márcia Castro e Gerônimo.

