Licenciamento de balcões, bares e depósitos para Carnaval termina no dia 28

Termina no próximo dia 28 o licenciamento de bares, balcões e depósitos de bebidas que vão funcionar nos circuitos oficiais do Carnaval de Salvador 2019. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), na avenida ACM, no Edifício Empresarial Thomé de Souza, térreo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para realizar o licenciamento é necessário apresentar documento de identidade, CPF do responsável legal e de terceiros que procedam ao licenciamento, por meio de procuração, autorização e cópia do RG do proprietário do imóvel, foto da localização, metragem linear do balcão e comprovante de pagamento da taxa. Também é necessário apresentar a autorização da Vigilância Sanitária (VISA).

adblock ativo