Léo Santana faz desfile para multidão em noite de samba

Até por volta das 20h, o movimento no circuito Osmar (Campo Grande) registrava pouco público na noite desta quinta-feira, 23. Mas bastou a pipoca do “gigante” Léo Santana chegar para não sobrar espaço no roteiro mais antigo do Carnaval de Salvador.

>>Confira imagens do 2º dia de Carnaval no circuito Osmar (Campo Grande)

Pela primeira vez, o cantor adentrou o Campo Grande sem cordas, ao som do hit Santinha, uma das cotadas para ser a música do Carnaval 2017. “É muito gratificante fazer a festa da pipoca, algo que já havia feito na Barra, mas nunca no Campo Grande”, disse, do alto do trio elétrico.

Santana arrastou a massa com músicas novas, como Vidro Fumê, mas não deixou de fora sucessos da antiga banda, Parangolé, a exemplo de Madeira de Lei, cantada em coro por um público que se mostra fiel ao pagode baiano.

No meio da multidão, a jovem Lorena Matos, 23 anos, aproveitava para “matar a saudade” dos ensaios pré-carnavalescos protagonizados por Léo Santana. “Fui a vários ensaios antes de começar o Carnaval”, revelou a animada moça.

Bambas

Como a noite era dedicada aos blocos de samba, quem iria desfilar nas agremiações mais cadenciadas mais tarde também aproveitou o embalo mais acelerado do cantor baiano.

Caracterizados com o tradicional chapéu estilo panamá, os apaixonadas pelo ritmo chegaram cedo para desfilar nos bloco Amor e Paixão – que levou para a avenida o sambista Nelson Rufino, além dos grupos Batifun e Movimento.

Outro reduto de bambas no circuito foi o tradicional Alerta Geral, que saiu com o tema Samba, a Força de um Canto. O bloco levou os cariocas Xande de Pilares, Délcio Luiz e Mosquito, além da cantora baiana Juliana Ribeiro e o grupo Bambeia.

adblock ativo