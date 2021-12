Léo Santana e Danniel Vieira comandam o arrastão na Barra-Ondina

Para dizer adeus ao Carnaval 2018 em Salvador, o gigante Léo Santana e o cantor sertanejo Danniel Vieira puxam a massa no arrastão desta Quarta-Feira de Cinzas, 14. A última folia no circuito Dodô estava prevista para às 9h com a saída de Léo e Danniel logo atrás às 9h30, mas Léo só iniciou a folia por volta das 9h50.

O cantor Lincoln Sena, da Banda Duas Medidas, confirmou presença no trio do pagodeiro e faz a alegria do folião da Barra até Ondina. Lore Improta também acompanha do desfile do namorado Léo Santana. Já Danniel vai contar com a presença da banda La Furia e Hiago Danadinho. Este ano, o sertanejo vai participar da folia vestido de bombeiros.

À 0h desta quarta, o cacique Carlinhos Brown fez o seu último arrastão e se despediu do Carnavalpuxando toda a pipoca no Arrastão da Meia-Noite. O artista anunciou que faz 40 anos e que vai buscar novas formas para retornar para folia.

