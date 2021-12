Léo Santana comanda público do Pipoco

Depois do Fuzuê e Furdunço, nesta terça-feira, 6, foi a vez de o circuito Orlando Tapajós (Ondina até Barra) receber o Pipoco. No comando da festa estavam o cantor Léo Santana, que se apresentou no trio a caminho da Barra, e o DJ Alok, que após a apresentação de Léo, lançou batidas na tenda eletrônica localizada no final do circuito.

Ainda no camarim do trio elétrico, Léo Santana conversou com a equipe de reportagem de A TARDE e enfatizou o hit Várias Novinhas como potencial música deste Carnaval.

“Ganhamos o concurso do ano passado com a música Santinha, e agora estou confiante para Várias Novinhas receber o título de hit do Carnaval 2018”, disse o cantor.

O pagodeiro também adiantou as próximas atividades na carreira após a festa. “Vamos lançar o DVD Baile da Santinha 2 no segundo semestre. Estamos ainda decidindo a cidade para o show de lançamento, que está entre Salvador, Rio de janeiro e Goiânia.

Enquanto Léo Santana aquecia no camarim, os fãs estavam eufóricos na entrada do trio. Turistas de Goiânia, Stephanie e Anne Caroline tietavam o artista antes de o show começar. “Quero falar para Léo que os goianos amam as músicas dele”, disse Stephanie.

Já no circuito, a soteropolitana Constância Souza levou a filha Amanda e a sobrinha Júlia para acompanhar o trio. “Ele é talentoso e, princialmente, muito humilde”, ressaltou Constância sobre o ídolo.

Perguntado sobre o elogio de Constância, Léo demonstrou felicidade ao ser lembrado como uma pessoa humilde. “São as melhores coisas que gosto de ouvir. Isso porque vim de uma família pobre e me identifico com essa galera que está aí na pipoca”, respondeu.

