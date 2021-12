Léo Santana, Claudia Leitte e Bell Marques puxam blocos nesta sexta

O Nana Banana, comandado por Léo Santana; o Vumbora, com Bell Marques; e o Blow Out, com Claudia Leitte, são alguns dos destaques, entre os blocos pagos, do circuito Dodô (Barra/Ondina) nesta sexta-feira, 9.

Outras atrações como Fissura, puxado por Tomate; Eva, com a banda Eva; e Banana Coral, com Rafa e Pipo, também animarão os foliões.

No Circuito Osmar (Campo Grande), a festa fica sob comando dos blocos de samba como Reduto do Samba, com Harmonia do Samba e convidados; o Alerta Folia, com Banda Movimento; e o Alvorada, com o grupo Bambeia.

Vale lembrar que nesta sexta, o Carnaval começa mais cedo. No circuito Dodô, a festa terá início às 15h30. Já no Osmar, às 17h.

