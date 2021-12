Léo Santana anima Pipoco nesta terça

Dois dias antes da abertura oficial do Carnaval e dois após o Fuzuê e Furdunço, acontece nesta terça-feira, 26, o "Pipoco". À frente do evento pelo segundo ano consecutivo, o trio com o cantor Léo Santana sai às 19h do Clube Espanhol, e segue até o Farol da Barra, no contrafluxo do Circuito Dodô (Barra/Ondina).

Em nota oficial, o artista atribuiu o sucesso da festa ao carinho do público. “A sensação é de alegria e gratidão mesmo. Tudo isso é reflexo do público, dos meus fãs e da força que tivemos para que o evento ocorresse. Sou extremamente grato por tudo”, afirmou.

O evento é organizado pela Prefeitura, por meio Empresa Salvador Turismo (Saltur).

