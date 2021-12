Lazzo será coroado rei do Palhaços do Rio Vermelho

O cantor Lazzo Matumbi será o rei do movimento cultural Palhaços do Rio Vemrlho. A coroação será domingo, 25, às 13h, no restaurante Pós Tudo. O atual rei Márcio Mello vai transferir oficialmente coroa e bastão para o seu sucessor, que "reinará" no bairro durante todo o ano. Os ingressos custam R$ 30.

O grupo O Povo Pediu e o Micro Trio vão animar a festa, que também contará com a presença do compositor Walter Queiroz, "súdito" homenageado pelos Palhaços em 2014. Waltinho fará as honrarias ao artista plástico Bel Borba, o destaque deste ano e responsável por assinar as camisas do desfile do Carnaval.

adblock ativo