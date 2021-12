Lazzo Matumbi já puxou trio embaixo de "toró"

A voz de Lazzo é praticamente inconfundível. Se alguém já o ouviu, ao menos uma vez, certamente lembrará de suas composições. 'Do Jeito Que Seu Nego Gosta', aliás, é um desses sucessos imortalizados pelo cantor. Ao Papo Axé, ele lembra com saudade dos tempos em que via o Carnaval passar sentado num banquinho na Avenida Sete.

Alguma experiência curiosa durante o Carnaval?



Antigamente, sempre tinha um dia que chovia no meio do Carnaval. Mas lembro de uma vez que aconteceu uma coisa inusitada. Caiu um belo de um toró e o trio teve que ser todo coberto de lona, de uma ponta a outra, para proteger os equipamentos. Mesmo assim, continuei cantando e, mesmo não me vendo, as pessoas também continuaram a cantar.



E um momento que considere inesquecível?



Uma lembrança saudosa que guardo na memória é do tempo em que eu ia ver o Carnaval. A gente ia para a Avenida Sete, colocava os bancos debaixo das árvores e assistia aos desfiles com a família. Foi assim que tive a oportunidade de ver o Apaches do Tororó passar e me fazer chorar. Não lembro o nome da música, mas todo mundo cantava e chorava de emoção.

