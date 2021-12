Lázaro e Taís gravam cenas de Mister Brau em camarote de Gil

O ator baiano Lázaro Ramos e esposa, também atriz, Taís Araújo gravaram cenas do seriado Mister Brau, da TV Globo, no camarote Expresso 2222 nesta terça, 9. Eles foram recebidos pelos anfitriões da festa, Gilberto Gil e Flora Gil e, ao serem abordados pela imprensa, não quiseram falar chegando, inclusive, a beirar a grosseria com os repórteres.

Ao ser questionado sobre o desejo de também integrar o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, chamado Conselhão, do qual seu colega baiano, o também ator Wagner Moura, foi chamado para fazer parte, Lázaro disse que não sabia nada sobre o Conselho e que nunca quis falar de política.

Perguntado por A TARDE sobre o modelo de patrocínio adotado pela prefeitura para o Carnaval, o ator sequer respondeu a reportagem e saiu. Da mesma forma, a atriz não se pronunciou para a imprensa.



Caracterizados como os personagens Brau e Michele, o casal também esteve no bloco Largadinho, onde gravou mais algumas cenas. Outros momentos do seriado foram registrados no Camarote Andante de Carlinhos Brown. O ator Luís Miranda acompanhou Lázaro e Taís.

