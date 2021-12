Larissa Luz leva para a avenida canto com forte cunho social

"Procuram-se bonecas pretas! Procura-se representação"! Os versos da música Bonecas Pretas, da cantora baiana Larissa Luz, representa toda uma população que ainda não se enxerga nas vitrines das lojas de brinquedos. Para o Carnaval, ela pretende abordar a temática de forma lúdica, divertida e irreverente, para levar a mensagem ao folião, que contará com dois dias de shows da bela: na pipoca e no palco.

Após os cinco anos que passou à frente da banda Araketu – de 2007 a 2012 –, a cantora alçou voo e adquiriu autonomia para tratar de questões sociais importantes em próprias canções. Com o primeiro álbum solo, o Território Conquistado, ela foi indicada ao Grammy Latino de 2016, na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

“Território conquistado é uma celebração. Uma constatação. Reposicionamento. Reconfiguração. Um mundo a ser adentrado. Universo a ser desbravado. A faixa reflete o sentimento e invasão de sensações que me tomaram durante todo o processo de composição do disco. Tomando posse de mim, conquistando meus espaços internos e externos... ocupando. Estou explosiva”, comentou Larissa.

Quando lançado, o clipe da música, que tem a participação de Elza Soares, causou burburinho na internet. “Gravar com Elza foi uma realização e tanto. Ela, para mim, é a personificação da resistência. É um trovão, referência máxima, intensidade transbordando e inundando o mundo com poder feminino, força negra e muita verdade”, pontuou a baiana.

Como no refrão: "É território conquistado/ É espaço garantido", Larissa tem ocupado uma posição importante: ser porta-voz das mulheres negras. Seguindo esse segmento, ela foi convidada para participar do trio pipoca Respeita as Mina, como parte das ações da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres.

Ao lado de outras referências do empoderamento feminino, como a funkeira carioca MC Carol e a rapper paulista Tássia Reis, Larissa puxará o trio no circuito Osmar (Campo Grande) e conta com a presença do movimento feminista. O trio apresentará repertório especial, voltado para o fortalecimento do combate ao assédio sofrido por mulheres, principalmente no período festivo, além de incentivar a denúncia.

Bloco: Respeite as mina (Pipoca)

Data: 27, segunda, às 17h

Circuito: Osmar (Campo Grande)

PERFIL DO BLOCO

Promovido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM), o projeto Respeita as Mina sai, pela primeira vez, com as cantoras Larissa Luz, MC Carol e Tássia Reis, referências do empoderamento feminino, em combate ao assédio e violência.

