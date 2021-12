Kannário diz que levará um milhão de foliões ao Campo Grande

"A expectativa de todos é de concentrar um milhão de pessoas porque, quem não foi em 2015, vai querer ir este ano e quem foi vai estar lá de novo", afirmou, muito confiante, o cantor Igor Kannário que puxará o trio independente a partir das 14h30, desta segunda-feira, 8, no Circuito Osmar (Centro).

Apoiado pela prefeitura, o 'Príncipe do Gueto' - como é conhecido - aposta na música "Depois de nós, é nós de novo" como hit do Carnaval 2016.

"Mas o que importa é que será com a mesma energia, ou até uma energia melhor do que a do ano passado, que é de alegria, paz, sem brigas, porque o Kannário tá passando", garantiu o cantor que, neste domingo, 7, agitou o público no Carnaval de Periperi.

