Kannário comanda bloco infantil no sábado de Carnaval

O cantor Igor Kannário é uma das atrações confirmadas para animar os foliões mirins do bloco infantil Ibéji, no Carnaval 2016. Ele desfila no sábado, 6, no Circuito Osmar, no Campo Grande.

Intitulado pelo bloco como "Príncipe das Crianças", Kannário vai apresentar as músicas do seu novo CD "#ÉNósDeNovo", incluindo o hit "Depois de Nós é Nós de Novo", que concorre ao título de música do Carnaval. Além de cantar releituras dos clássicos infantis no ritmo do pagode.

A outra convidada do Ibéji é a dupla Lucas e Orelha, que se apresenta no domingo, 7, também no Campo Grande.

adblock ativo