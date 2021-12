Júri técnico Dodô e Osmar seleciona destaques do Carnaval

Jornalistas, promotores culturais, músicos e pessoas ligadas diretamente ao Carnaval reuniram-se, na noite desta quarta-feira, 11, para selecionar os destaques da folia 2015 de Salvador em cinco categorias do Troféu Dodô e Osmar. O jantar, que aconteceu no restaurante Martin Pescador, na Pituba, contou com a presença de 55 jurados.



Das 15 categorias premiadas este ano, os jurados votaram em Melhor Figurino, Artista Revelação (feminino e masculino), Fantasia de Bloco Afro e Momento do Carnaval.



O produtor musical e diretor geral da premiação, André Simões (que foi o criador do evento, em 1992), destacou o júri. "Me preocupei muito com a escolha. São pessoas que habitam no Carnaval em várias áreas. É um corpo de júri de peso", elogiou Simões.



Entre os jurados, nomes como o músico Aroldo Macedo, o produtor cultural Gil Vicente Tavares, Zulú Araújo (diretor da Fundação Pedro Calmon) e o escritor, historiador e professor universitário Jaime Sodré.



Sodré ressaltou a ampliação da pesquisa que determina os vencedores nas outras categorias, a seleção do júri técnico e a importância do prêmio para o Carnaval de Salvador.



"A pesquisa dá subsídio e credibilidade ao troféu, enquanto os jurados são pessoas comprometidas com o Carnaval. Sem contar que é o único prêmio que realmente marca o nosso Carnaval. Se o [Grupo] A TARDE não fizer, o Carnaval perderá sua memória", opinou o professor e historiador.

Grande final



A gerente de Carnaval da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), Merina Aragão, que também estava entre os jurados, disse que o Dodô e Osmar representa o encerramento da folia.



"É o momento final. E, como o Carnaval está mudando, a premiação acompanha essa mudança. A ideia de ouvir um número maior de foliões pipoca prova essa tese", afirmou Merina.



O próximo encontro será a festa de premiação, no dia 31 deste mês, no Teatro Castro Alves (TCA), às 20h.



André Simões fez mistério quanto à "grande final" do troféu. Mas deixou escapar que "os premiados irão para dentro da música", por meio de um "palco-tela".

adblock ativo