Juri se reúne para votação do Troféu Dodô & Osmar

Celebridades, formadores de opinião e pessoas ligadas diretamente ao Carnaval de Salvador se reunirão no Restaurante Martim Pescador, no bairro da Pituba, na noite da próxima terça-feira, 22, para a votação do Juri Técnico de algumas das categorias do Troféu Dodô & Osmar.

Melhor Produção de Moda Feminino, Melhor Produção de Moda Masculino, Momento do Carnaval, Melhor Produção Artística de Camarote e Puxador de Trio Destaque serão as categorias julgadas durante a ocasião.

O encontro integra os preparativos para a 23ª edição da premiação, que é considerada a mais tradicional do Carnaval da capital baiana. O evento será realizado no dia 28 de março, a partir das 20h, no palco principal do Teatro Castro Alves, no Campo Grande.

No último sábado, 12, foi divulgada a lista com os indicados ao prêmio. Os nomes foram selecionados a partir de uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) durante os dias de festa, nos três principais circuitos da folia.

