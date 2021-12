Júri elege vencedores do Dodô & Osmar

O processo de escolha dos vencedores do tradicional Troféu Dodô & Osmar, que encerra o Carnaval soteropolitano, teve nesta terça-feira, 22, a etapa do júri técnico, em jantar no restaurante Martim Pescador, no bairro da Pituba.

Jornalistas, fotógrafos, colunistas, agitadores e produtores culturais foram responsáveis por votar em cinco das quinze categorias da premiação. São elas: Moda Masculina, Moda Feminina, Momento do Carnaval, Puxador de Trio e Produção Artística de Camarote.

As outras dez premiações serão decididas com base na opinião popular, colhida pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) durante a festa momesca deste ano.

Estiveram no evento como jurados a diretora do Teatro Castro Alves, Rose Lima; a diretora do bloco afro Ilê Aiyê, Arany Santana; o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado; o titular da empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington; o presidente do Conselho do Carnaval (Concar), Pedro Costa; e o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, entre outros profissionais que atuam durante o Carnaval.

O gerente de Marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares, destacou que a festa de premiação, exclusiva para convidados e marcada para a próxima segunda-feira, no TCA, terá momentos especiais, como as homenagens ao samba e ao produtor musical baiano Wesley Rangel, falecido no início do ano.

"Apesar do momento difícil, fizemos todo um esforço para manter a premiação este ano. O Troféu Dodô & Osmar é sempre uma forma de prestigiar essa cadeia produtiva do Carnaval e manter a tradição de encerrar a festa", afirmou.

Organizado pelo Grupo A TARDE, em parceria com a TV Aratu e a rádio Piatã FM, o prêmio Dodô & Osmar é patrocinado pelo Shopping da Bahia, pelo banco Bradesco, pela Vitalmed e conta com o apoio da prefeitura de Salvador e do governo do estado da Bahia.

Artistas como a cantora Ivete Sangalo, que concorre na categoria Moda Feminina, já confirmaram presença no evento, segundo a produtora-executiva do projeto, Thaís Leal. Ela conta ainda que a direção artística da premiação novamente será feita pelo requisitado Elísio Lopes Jr.

