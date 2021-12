Judiciário distribui pulseira para criança

Os postos de atendimento das Varas da Infância e Juventude da comarca de Salvador disponibilizam mais de cem mil pulseiras de identificação para crianças no Carnaval. No acessório, deve-se escrever o nome da criança ou adolescente juntamente ao contato do responsável.

Todas as Varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) funcionarão, por todo o período carnavalesco, em regime de plantão.

Para ter acesso às pulseiras de identificação das crianças, basta que os responsáveis se dirijam a um dos cinco postos de atendimento montados pelo órgão do Judiciário [confira abaixo].

Todos os postos estão funcionando 24 horas por dia. A 1ª Vara da Infância e Juventude, que atua com medidas de proteção, faz um alerta especial aos pais e responsáveis para que redobrem os cuidados ao levar crianças para os circuitos da folia, principalmente nos locais mais movimentados.

Recomendações

A unidade aconselha que as crianças e adolescentes não sejam expostos a aglomerações; que responsáveis não bebam nem confiem a guarda das crianças a estranhos; e que, no caso específico dos adolescentes, o diálogo também deve estar presente, no sentido de orientar para que não ingiram bebidas alcoólicas nem outras que não saibam a procedência e que evitem sair com pessoas desconhecidas. Consta do comunicado divulgado pela Justiça, que também é preciso alertar os jovens a respeito da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas e gravidez precoce.

A 1ª Vara da Infância e da Juventude vai contar com 261 agentes de proteção nos plantões, além de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistência social e jurídica. A atuação estará voltada para crianças e adolescentes envolvidos em situação de risco nos circuitos da folia.

A orientação, caso um folião encontre uma criança ou adolescente perdido na festa, é entrar em contato com a Vara da Infância, por meio do número de telefone 08000 71 3020, ou conduzi-lo a uma das unidades de atendimento para que seja providenciado o contato com a família.

O Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira, 3, publicou a portaria com a escala do plantão judiciário dos magistrados que atuarão nas Varas da Infância e Juventude, desta quinta, 4, até a próxima quarta, 17.

adblock ativo