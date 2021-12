Ju Moraes homenageia os 50 anos do Tropicalismo nos figurinos do Carnaval

Ju Moraes vai estar vestida como a Tropicália no Carnaval 2017. A homenagem é pelos 50 anos do movimento que marcou a música brasileiro. Para cada dia, um figurino diferente, inspirado nos artistas que ditaram moda e mudaram o modo de se vestir e de pensar de milhares jovens da época.

Em homenagem a Gil, túnica estampada com muita transparência e fendas e acessórios africanos. Já no dia de Caetano, bata, prataria e mistura de materiais compõem o figurino de Ju Moraes. O emblemático vestido vermelho com fendas, da eterna grande musa da Tropicália, Gal, inspira o look do “terceiro dia” de desfile da cantora. Em homenagem aos Novos Baianos, a roupa é um pot-pourri de cores, texturas e formas.

A produção é do figurinista Luciano Santana. As apresentações de Ju começam no domingo, 26 de fevereiro, no Camarote Skol, Circuito Barra Ondina. Na segunda e terça-feira, a cantora faz shows no “Carnaval nos Bairros”, realizado pela Prefeitura de Salvador, na Boca do Rio e em Cajazeiras, respectivamente.

